Mariana Vieira da Silva: Cheques todos os anos? “É condição do momento que vivemos”

Mariana Vieira da Silva diz que “é cedo para fazer história”, mas arrisca que a marca do Governo de António Costa vai ser o fim do “mito” de que não é possível reduzir o défice e aumentar os rendimentos das pessoas, ainda para mais dentro das regras da União Europeia. A ministra admite perda de poder de compra este ano, mas agarra-se aos acordos plurianuais para traçar um caminho de recuperação.

Acabou de assinar um acordo plurianual para a Função Pública. Pode dar garantias de longo prazo num contexto como o que vivemos?

Perante a imprevisibilidade, ou baixamos os braços ou procuramos identificar um caminho que possamos seguir. Nos textos assinados com as forças sindicais existe a cláusula de revisitar o acordo caso as condições macroeconómicas se alterem significativamente. O acordo é isso.

