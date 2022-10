Iniciativa Liberal: Duas alternativas, quase a mesma linha

No gabinete parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) o entra e sai é constante 48 horas após o anúncio da saída de João Cotrim Figueiredo da liderança. A agenda do dia é marcada por várias comissões, onde participam os três protagonistas: o líder demissionário, e os dois candidatos à sucessão, Rui Rocha e Carla Castro. Mas é notória também a falta de vontade de estarem muito tempo juntos no gabinete. Conversas com jornalistas só em terreno neutro, no bar ou junto à porta lateral do Parlamento. É a primeira vez que o partido tem uma disputa à liderança e ainda está a aprender a gerir a situação.

Os dois adversários fazem parte da mesma comissão executiva (direção). Ambos garantem ao Expresso que representam uma “linha de continuidade” e prometem reforçar o “diálogo”, em resposta aos críticos internos. As diferenças, admitem, serão mais claras nas moções estratégicas. Mas se Rui Rocha, que conta com o apoio do ainda líder, só tece elogios a Cotrim, Carla Castro não deixa de lhe dirigir críticas: “A forma como decidiu sair desiludiu-me, o momento foi uma surpresa”, atira a deputada e candidata. As razões pessoais invocadas por Cotrim são “respeitáveis”, já os motivos estratégicos confessa não entender, nomeadamente o timing (anunciou a saída em cima da discussão do Orçamento do Estado para 2023 na generalidade). Também não vê como uma prioridade “a necessidade de fazer coincidir a eleição de todos os órgãos do partido”, garante Carla Castro.