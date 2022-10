Isaltino Morais já reagiu à nova acusação. Autarca garante que procedimentos foram respeitados

O presidente da câmara municipal de Oeiras, Isaltino Morais, já reagiu à nova acusação de que foi alvo, a de prevaricação de titular de cargo político, garantindo que todos os procedimentos foram respeitados.

Isaltino Morais aponta que o inquérito “investigou factos que ocorreram, de uma maneira geral, há mais de 15 anos”. “Apesar de o inquérito se ter iniciado em 2011, apenas em agosto de 2017 fui, pela primeira vez chamado ao processo, para ser constituído arguido e para, querendo, prestar declarações sobre a matéria versada”, afirma em comunicado citado pela SIC Notícias.

O autarca assegura que os concursos públicos foram sempre sujeitos a um júri independente e que não teve nenhuma intervenção no processo. Ainda segundo a SIC Notícias, Isaltino Morais contraria o Ministério Público, realçando que o município não foi lesado pelos negócios com a construtora de Seia, e acrescenta que nunca foi ouvido pela investigação, mesmo tendo demonstrado vontade de o fazer, em 2017.

Entretanto, em declarações aos jornalistas, o autarca disse não estar “arrependido”. “Os factos datam de 2007. As parcerias público-privadas estavam na moda. A câmara de Oeiras alinhou nessa moda, juntamente com outras câmaras municipais. Não estou nada arrependido porque estão duas escolas construídas e dois lares de terceira idade também”, afirmou.

O Ministério Público acusou seis titulares e ex-titulares de cargos políticos e dois presidentes de conselhos de administração de empresas de prevaricação de titular de cargo político, anunciou na quinta-feira a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa.

O presidente da câmara de Oeiras terá causado prejuízos ao município, agindo em “desconformidade com as normas de controlo orçamental e da contratação pública” para conseguir “mostrar obra feita”, de acordo com a acusação do processo.