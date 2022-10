Eutanásia: Socialistas recuam e voltam a rever a lei

Quando se esperava que o diploma da morte medicamente assistida fosse aprovado, esta semana, no Parlamento, foi pedido um novo adiamento. Desta vez, a iniciativa partiu do PS, depois de o Chega já ter solicitado outro adiamento na Comissão de Assuntos Constitucionais.

Há uma semana, PS, IL, BE e PAN defendiam que a nova lei era “robusta” e “prudente” e que havia todas as condições para ser votado na especialidade na quarta-feira e em votação final global na quinta. Passados sete dias, os socialistas entenderam, contudo, que valia a pena adiar a votação por um mês, para depois da aprovação do Orçamento do Estado, de forma a garantir uma “análise minuciosa” ao texto de substituição.