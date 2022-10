Cotrim volta a ser hipótese para vice da AR

Se há coisa que o IL está habituado é à rotatividade dos líderes. Em apenas cinco anos de existência, o partido já vai para o quarto presidente. O que (quase) ninguém esperava era que João Cotrim Figueiredo, o líder que começou como deputado único, em 2019, e conseguiu que o IL se tornasse, em janeiro, na quarta maior força política, abandonasse o barco nesta fase. A meio do mandato, sobretudo quando conta com elevados níveis de popularidade.

Até agora tinha garantido só que continuaria como deputado, mas, confrontado pelo Expresso, Cotrim Figueiredo não recusa voltar a ser candidato à vice-presidência no novo ciclo: “Essa é uma decisão que caberá à futura liderança do partido, em articulação com o grupo parlamentar”, afirma ao Expresso o ainda líder dos liberais.