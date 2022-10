Costa contra Passos (outra vez): o debate das contas certas em que Costa atirou à banca e aos lucros dos supermercados

Pedro Passos Coelho não estava no hemiciclo no primeiro dia de debate do Orçamento do Estado para 2023 (OE 23). A última vez que lá esteve sentado enquanto governante foi em 2015 e enquanto líder da oposição foi já há quase cinco anos. Mas, a avaliar pelo debate desta tarde no Parlamento, 2015 parece ter sido ontem. Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, bem tinha avisado no seu primeiro pedido de esclarecimento a António Costa: nem vale a pena falar da “direita” e da “austeridade” porque nos últimos 27 anos quem mais governou foi o PS. Mas não valeu a pena o aviso.

