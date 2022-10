Marcelo inscreve-se nas Jornadas Mundiais da Juventude

Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se, esta terça-feira, à sede da Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude, no Beato, para se inscrever naquele que será o maior encontro de jovens católicos e se realiza em Lisboa no próximo ano. A visita do Presidente da República está marcada para as 19h30.

As inscrições para as Jornadas foram formalmente abertas no passado domingo pelo próprio Papa, que convidou todos os jovens a aderirem à iniciativa que representa “um abraço fraterno entre todos os povos e todas as gerações”. A partir de uma das janelas do Palácio Apostólico de Roma, Francisco tornou-se o primeiro inscrito nas JMJ de 2023 e, num gesto simbólico, teve ao seu lado duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus e que frequenta a Universidade La Sapienza.

Esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa será recebido por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e coordenador das próximas Jornadas Mundiais da Juventude.