Carla Castro anuncia candidatura à liderança da Iniciativa Liberal

A deputada Carla Castro vai ser candidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL), anunciou a própria no Fórum TSF esta terça-feira de manhã. Rui Rocha, que anunciou a sua candidatura logo depois de Cotrim Figueiredo ter anunciado que deixa a presidência da IL, e parecia ser o candidato de continuidade, vai, assim, ter concorrência numa convenção que está marcada para dezembro, mas que muitos conselheiros querem ver adiada de forma a haver mais tempo para campanha interna.

“É com todo o gosto, honra e responsabilidade que confirmo que vou ser candidata”, declarou Carla Castro à TSF.

Admitindo que foi uma “surpresa” a notícia da saída de João Cotrim de Figueiredo da presidência da IL, a deputada explicou que [a sua candidatura mereceu uma “séria ponderação”. "Reuni todas as condições e creio que vou liderar uma lista ao partido para uma nova fase de crescimento, com um programa muito centrado no crescimento e na mobilidade social.

Questionada sobre as diferenças face à candidatura de Rui Rocha, Carla Castro reconhece que serão assinaladas tanto a nível da “gestão interna” do partido, como a nível das prioridades externas", embora partilhem a mesma matriz do liberalismo político, económico e social. “Não há uma rutura, mas há sim uma nova fase”, vincou.

E se houver mais candidaturas? “Creio que enriquece o debate dentro do partido”, acrescentou.

Como o Expresso avançava esta segunda-feira, a deputada já estava a ser desafiada por algumas estruturas do partido no sentido de avançar com uma candidatura. “Há uma pessoa na minha cabeça e de muitos membros com condições para ser uma extraordinária líder da IL. Chama-se Carla Castro e, se decidir concorrer, terá o meu apoio condicional”, escreveu, por exemplo, Rafael Corte Real, vogal da direção, nas redes sociais.