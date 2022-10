"Tive um poder enorme". Adriano Moreira na entrevista de vida que deu ao Expresso aos 86 anos

Transmontano, de 86 anos, Adriano Moreira foi o único ministro de Salazar que fez uma transição tranquila para a democracia. Foi presidente do CDS, deputado e vice-presidente da Assembleia da República. No plano académico nunca deixou de exercer a tutela científica no «seu» Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP).

