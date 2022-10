Mariana Mortágua: “Medina usa a mesma lógica de austeridade de Passos e Vítor Gaspar”

Nos últimos nove anos, Mariana Mortágua tornou-se uma das figuras políticas portuguesas mais relevantes, desde a participação na comissão de inquérito ao BES a questionar os então ‘Donos Disto Tudo’. Depois da ‘geringonça’, e do grande tombo das últimas eleições, que fez o BE passar de 19 para cinco deputados na AR, Mariana analisa o resultado e critica as posições do Governo perante as necessidades do país.

Esta preocupação do Governo em baixar a dívida e o défice é meritória? Ou tem como fatura o empobrecimento dos portugueses?

O problema está quando entramos numa escolha de que ‘é preciso pagar a dívida e por isso temos que empobrecer todos’. Aí entramos na inevitabilidade da austeridade. Essa foi a lógica da direita e da troika. Lamento que o PS retorne a esta lógica de opor o pagamento da dívida a uma vida digna para as pessoas. Se o Governo conseguiu a maior redução da dívida dos últimos anos, das maiores da Europa, foi porque a economia cresceu. Só pode haver sustentabilidade das contas públicas, se a economia crescer, os salários crescerem e houver emprego. Governar bem é governar para isto.