Chega lança federação para “roubar espaço à esquerda”

O Chega assume-se como “o primeiro partido de direita a entrar e a participar diretamente nas questões do mundo laboral e sindical”. Ao anun­ciar, no início da semana, a federação sindical Solidariedade, cuja criação o seu partido “promoveu”, André Ventura disse querer dar uma resposta aos trabalhadores que “não se reveem no marxismo ou no socialismo estruturantes” da CGTP e da UGT. O Chega espera que o Solidariedade, “baseado no modelo espanhol”, onde foi buscar o nome da federação associada ao Vox, fique estabelecido até ao final do ano, para, no início do próximo, fazer “uma primeira grande concentração”.

“A rua não é um exclusivo da esquerda”, sublinhou Ventura, acrescentando que serão cria­dos sindicatos “de raiz” nas “áreas-chave” de atuação, “o que não quer dizer que não possam outros sindicatos aderir à federação, nomeadamente alguns sindicatos de polícias”. As áreas primordiais de atuação do Solidariedade serão “as polícias, os professores, a Administração Pública, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança”.