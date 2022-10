Habitação em debate na Casa da Música: executivo de Rui Moreira dá prioridade a fogos de renda acessível

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Habitação (APHM), Filipa Roseta, vão abrir, esta sexta-feira, na Casa da Música, a discussão nacional da Carta Municipal da Habitação no fórum que reunirá autarcas de norte a sul do país, instituições e entidades governamentais ligadas a uma das áreas mais pressionadas dos centros urbanos.

Promovido pela APHM, com o apoio da Domus Social, a empresa municipal portuense que gere o parque habitacional apoiado da cidade, contará ainda com as presenças de Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação, o 'Fórum da Habitação: Cartas Municipais - 1ª geração' visa alargar o debate sobre este novo instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial, contemplado na Lei de Bases da Habitação de 2019 , mas que ainda a aguardar uma portaria regulatória.



Após três anos de espera e face à carência de oferta de casas que fez disparar os custos do imobiliário, as câmaras do Porto, Lisboa, Matosinhos e Évora anteciparam-se à tutela e já estão a elaborar as suas Cartas Municipais da Habitação, documento estratégico das políticas locais de diagnóstico de necessidades, planeamento e definição de soluções para o sector.