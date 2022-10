Pedro Nuno defende-se: "Agi de boa-fé" e "interpretaçao da lei não deve ser feita de forma literal"

Na primeira vez que fala sobre o caso das incompatibilidades que o tem deixado debaixo de fogo nas últimas semanas, Pedro Nuno Santos dirige-se aos deputados da comissão de Economia para pedir que se “coloquem nos seus sapatos” e que olhem para o caso na perspetiva “humana” e não estritamente “política”. E defende-se: agiu de “boa-fé”, diz; nunca cedeu a participação na empresa porque a participação simbólica sempre foi pública e a questão nunca foi colocada. Além de tudo mais, a “interpretação da lei não deve ser literal”. Último argumento: mesmo que quisesse, os seus 0,5% não lhe dão “capacidade” nem “poder” para impedir qualquer negócio da empresa com o Estado.

“Não sou jurista nem advogado, nem invoco o desconhecimento da lei - conheço-a -, mas queria que os senhores deputados se colocasem nos meus sapatos e percebessem o processo até ao momento em que chegamos aqui hoje”, começou por dizer, garantindo que “agiu sempre de boa fé” e “nunca sentiu necessidade de ceder a participação que tinha na empresa” porque nenhuma entidade, em nenhum momento, o questionou sobre isso.

Na audição, o ministro disse que até pensava que a sua participação era de 1%, tal como consta da sua declaração de rendimentos entregue no Tribunal Constitucional, mas que foi o jornalista que escreveu a notícia a esclarecê-lo que a participação, afinal, é só de 0,5%.

Afirmando várias vezes que não tem qualquer atividade na empresa do pai - a participação que tem, assim como a da irmã, é apenas simbólica -, Pedro Nuno Santos alega que, a partir do momento em que sai o parecer do Conselho Consultivo da PGR, em 2019, a questão ficou “sanada”. Isto porque o parecer referia-se, de forma geral, aos vários casos de suposta incompatibilidade no Governo e nunca em nenhum momento levantou dúvidas sobre o seu caso específico.

“A partir do momento em que sai o parecer - e isso é relevante para perceber a boa-fé em que agi e porque é que a participaçao nunca foi cedida - nunca houve uma única pessoa que dissesse que esse parecer não se aplicava ao ministro Pedro Nuno Santos [e à ministra Graça Fonseca], por isso a questão ficou sanada para toda a gente a partir daquele momento”, afirma, defendendo que o parecer “esclareceu todas as dúvidas”.

E insistiu: “A questão [de ceder a participação] não foi colocada, nunca ninguém veio dizer que o parecer nao se aplicava à situaçao de Pedro Nuno Santos - não sou jurista, repito -, mas se a questão tivesse sido colocada tinha certamente havido um processo”, que não houve.

Para Pedro Nuno Santos, a lei não é “claríssima” como muitos dizem. “A interpretação da lei não deve ser feita de forma literal, coisa que o parecer da PGR diz de forma clara, quando diz que se a lei for aplicada de forma lideral põe em causa um conjunto de preceitos constitucionais”, nota.

IL sai em defesa do ministro

Depois de PSD e Chega terem apelado à PGR para esclarecer a lei e para se debruçar sobre o caso concreto do ministro (ao contrário do que fez no parecer de 2019), o deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto fez uma intervenção em que saiu em defesa do ministro Pedro Nuno Santos, por oposição à situação da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Se num caso, o de Ana Abrunhosa, o deputado defende que há uma “violação do princípio ético” por ser impossível saber se o facto de ser familiar diretor influenciou ou não a decisão de atribuição de subsídios, no caso de Pedro Nuo Santos o deputado não vê qualquer problema. “Não podendo controlar nem quem compra nem quem vende na empresa, não consigo responsabilizá-lo politicamente por isto”, disse, defendendo que a “linha tem de se desenhar algures”, mas tem de haver equilíbrio para não “afastar cada vez mais as melhores pessoas da política”.

“Entrar na política já tem implicações sobre a vida de todos nós, por isso as ligações familiares devem ser limitadas ao máximo: as nossas famílias não devem ser responsabilizadas pelas nossas decisões de entrar na política”, disse, depois de Pedro Nuno Santos já ter argumentado que “o pai, a irmã e a mãe” não têm que ser prejudicados por ter “decidido entrar nesta vida”.

Assim sendo, Carlos Guimarães Pinto questiona apenas o ministro se estaria disponível para, dentro do PS, “patrocinar uma revisão da lei para eliminar casos [como o da ministra Ana Abrunhosa] e para clarificar casos como o seu, para ser claro para toda a gente que uma situação dessas não pode ser ilegal”.

Antes, Pedro Nuno Santos tinha voltado a argumentar que o Governo só não pediu um novo parecer à PGR porque “continua a rever-se naquele parecer” (a lei foi alterada em 2019 mas as normas que dizem respeito à sua situação “mantêm-se inalteradas”) e tinha-se mostrado disponível para “respeitar todas as decisões” que vierem do TC sobre esta matéria. No seu entender, contudo, o parecer é claro quando diz que “a aplicação literal da lei é desproporcional”.



Artigo em atualização