“O Amor é f ...” : a audição de Pedro Nuno Santos sobre a TAP que foi mais do que uma audição sobre a TAP

O tema era a privatização da TAP, e as supostas contradições e “cambalhotas” do Governo sobre o tema, mas a audição desta manhã de Pedro Nuno Santos no Parlamento, a pedido do Chega e do PCP, acabou envolta num clima de gargalhadas e comentários à partes que contrastou com o habitual clima institucional das audições parlamentares. Depois de uma primeira polémica sobre a grelha de tempos prevista para a segunda metade da audição (sobre o caso da suposta incompatibilidade do ministro), o ambiente manteve-se agitado, a oscilar entre momentos de humor e gargalhadas impulsionadas pelo ministro e intervenções acesas de um deputado socialista sentado na última fila.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler