Marcelo Rebelo de Sousa é recebido em Dublin pelo Presidente irlandês esta manhã

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser recebido esta quarta-feira de manhã em Dublin pelo seu homólogo irlandês, Michael Higgins, no início da sua visita de Estado de dois dias à Irlanda.

A receção, com honras militares, está marcada para as 11:00. Na residência oficial do Presidente da Irlanda, Marcelo Rebelo de Sousa irá cumprir a tradição de plantar uma árvore nos jardins - Mário Soares, em 1993, plantou um pinheiro.

De tarde, o Presidente da República terá um encontro com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, pelas 15:30, e a seguir irá visitar as duas câmaras do parlamento, cerca das 16:00.

Há 23 anos que um Presidente português não visitava oficialmente a Irlanda. O último foi Jorge Sampaio, em 1999, também em visita de Estado. Sampaio voltou a Dublin em 2004, dessa vez já não em visita oficial, para uma conferência sobre VIH/Sida.

Esta quarta-feira, o programa de Marcelo Rebelo de Sousa inclui a colocação de uma coroa de flores num jardim dedicado à memória dos que deram a vida pela causa da liberdade irlandesa, um almoço num 'pub' e um passeio a pé no centro de Dublin.

Durante esse passeio, o chefe de Estado irá passar pela livraria Hodges Figgis, uma das mais antigas da Europa, e mais tarde visitará o Museu da Literatura -- no ano em que se celebra o centenário do romance "Ulisses", do escritor irlandês James Joyce (1882-1941).

O programa esta quarta-feira termina com um jantar oficial oferecido pelo Presidente da Irlanda.

Na carta que enviou ao parlamento sobre esta deslocação, Marcelo Rebelo de Sousa refere acontece "na sequência do convite repetido, desde que visitou Portugal em 2015, do Presidente Michael Higgins, e esteve marcada para maio de 2020, tendo sido adiada devido à pandemia de covid-19".

"A viagem tem como objetivos estreitar a relação com as autoridades irlandesas, num contexto europeu, tendo em conta a situação do pós-'Brexit' e a relação com o Reino Unido, bem como contactos com a comunidade portuguesa", acrescenta.

O chefe de Estado estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e por deputados dos cinco partidos com maior representação parlamentar: Rosário Gambôa, do PS, Germana Rocha, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Patrícia Gilvaz, da Iniciativa Liberal, e Alma Rivera, do PCP.

Marcelo Rebelo de Sousa e Michael Higgins têm-se cruzado em encontros do Grupo de Arraiolos, que reúne chefes de Estado europeus sem poderes executivos.

Higgins, Presidente da Irlanda desde novembro de 2011, esteve em Portugal em visita de Estado entre 09 e 10 de dezembro de 2015, quando Aníbal Cavaco Silva era Presidente da República.