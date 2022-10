“Não esqueceremos”: Marcelo entrega prémios a autarca afegã e a Durão Barroso

Foi com um “nunca esqueceremos” que Marcelo Rebelo de Sousa homenageou esta manhã os vencedores do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021. “Nunca esqueceremos o que a Covax fez para ajudar num período dramático de quase dois anos de luta contra a covid-19.” Tal como “nunca esqueceremos a coragem de Zarifa Ghafari” e o “seu exemplo”, que “é tão importante para milhões e milhões de jovens”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler