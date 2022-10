Orçamento do Estado “bastante mais ao centro” e o “pedido de desculpas” de Marcelo

No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisa o Orçamento do Estado para 2023, a economia nacional até 2027, os abusos sexuais na Igreja e as declarações do Presidente da República. A lei das incompatibilidades e o estado da guerra na Ucrânia também foram temas abordados.