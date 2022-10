Com “almofada brutal”, Marcelo admite que o Governo só possa cair por dentro

“Uma fórmula curiosa a talentosa”, foi a expressão usada pelo Presidente da República para classificar o lance de António Costa e de Fernando Medina de colarem o ‘Orçamento de guerra’ a um inesperado acordo na concertação social. Os dois adjetivos usados por Marcelo Rebelo de Sousa resumem bem o seu estado de espírito: no imediato, o Presidente acha que o Governo se safou muito bem e que a “almofada” (a expressão é sua) que Costa conseguiu garantir junto dos parceiros sociais somada à boa gestão orçamental feita até aqui não facilitarão tão depressa a vida à oposição.

“A esquerda ainda não percebeu que o Governo está com uma almofada brutal para se aguentar e provavelmente só se destrói por dentro”, comenta-se no Palácio de Belém, onde o próprio Presidente antecipa que, mais do que a política económica e social, o que mais pode penalizar a maioria socialista é o desgaste político, o tempo, os casos e a divisão interna.