“Não vamos entrar numa lógica de leilão orçamental, mas vamos à luta”, garante Montenegro

De volta à estrada no seu périplo “Sentir Portugal”, que o levará a percorrer todos os distritos com a cadência de uma semana por mês em cada um, Luís Montenegro esteve em Évora enquanto em Lisboa se apresentava e discutia a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. Entre contactos com a população em cafés, em lojas e na rua, o presidente do PSD reuniu-se com o arcebispo de Évora, com agricultores e empresários, com estudantes universitários e bombeiros. Visitou pedreiras e obras da ferrovia, comeu bifanas de Vendas Novas, mostrou os seus dotes a bordar um tapete de Arraiolos e até jogou à bola. A meio da semana, subiu a Lisboa para uma audiência em Belém com o Presidente da República para, em seguida, voltar ao distrito de Évora. Foi nessa viagem de regresso que o Expresso falou com o líder social-democrata.

