Luísa Salgueiro eleita para a Comissão Executiva da maior organização mundial de governos locais

A autarca socialista Luísa Salgueiro, acaba de ser eleita para a Comissão Executiva da United Cities and Local Governments (UCLG), a maior organização mundial de governos locais.

O sufrágio realizou-se, esta sexta-feira, no âmbito do 7.º Congresso Mundial, que reúne mais de 3000 líderes locais e regionais de 80 países e que decorre, esta semana, em Daejeon, na Coreia do Sul.

Luísa Salgueiro, líder da Associação nacional de Municípios Portugueses (ANMP) desde dezembro último e presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, a cumprir o segundo mandato, foi escolhida conjuntamente com eleitos locais de outros países, para um mandato de quatro anos que “procurará impulsionar ações pela paz, solidariedade e salvaguarda das aspirações das comunidades locais”, refere em comunicado a ANMP.

A United Cities and Local Governments (Cidades e Governos Locais Unidos), fundada em 2004, a partir da junção da União Internacional de Autoridades Locais (UICL) e das Organizações das Cidades Unidas (UTO) é uma organização de cidades, governos locais e associações regionais e municipais de todo o mundo.

Com sede em Barcelona, Espanha,a UCLG promove a cooperação entre governos locais e na comunidade internacional, prosseguindo “o desenvolvimento dos valores da autonomia local, os objetivos e interesses das comunidades locais e suas organizações”, propondo-se assegurar uma organização mundial eficiente e democrática.