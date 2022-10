Como o Governo pressionou patrões a assinar acordo

Nem bom nem mau, mas melhor do que acordo nenhum. Até porque, se há mensagem que passou durante as negocia­ções foi a de que, com ou sem acordo, o Governo mantinha as metas para a valorização salarial até 2026, a generosidade para com os patrões é que poderia mudar. É esta a perspetiva com que as confederações patronais veem o acordo de rendimentos, que subscreveram em conjunto com a UGT, no último sábado, a menos de 48 horas da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023).

