Bispo Manuel Linda critica "sociedade decadente" que substitui filhos por animais, líder do PAN responde com "abusos de menores"

O Bispo do Porto, D. Manuel Linda, manifestou-se na quinta-feira contra as famílias que substituem filhos por animais de estimação, falando em “sociedades decadentes”. No Twitter, o bispo portuense apontou para um texto divulgado no site da sua diocese intitulado “Laços”, que critica a “desgraça” de quem “troca a humanidade pela animalidade”.

“Todos os contactos e relacionamento criam especiais laços de amizade. Mas os laços de sangue entre pais e filhos possuem uma tal força que nada os desfaz. Nunca os substituamos pelo apego a um qualquer animal de estimação, típico das sociedades decadentes”, escreveu D. Manuel Linda na sua conta da rede social.

Quem não hesitou em reagir foi a líder do PAN, que se insurgiu no Twitter contra os “abusos de menores” pela Igreja Católica, numa altura em que a comissão independente já validou mais de 400 denúncias e o próprio Bispo do Porto foi acusado de ignorar uma denúncia de abuso sexual há 18 anos.

Para Inês de Sousa Real, a Igreja Católica também deve assumir “responsabilidade” na construção de uma sociedade que respeite todos os seres vivos. “Os laços de amizade que unem o ser humano aos animais nada têm de decadente! Já os abusos contra menores tipificam o de mais abjeto que há em sociedade”, atirou a líder do PAN.

Entretanto, o tweet de D. Manuel Linda já conta com mais de duas centenas de partilhas, com vários comentários com teor idêntico.

Esta não é a primeira vez Sousa Real ataca a posição da Igreja Católica sobre o tema. Em janeiro, o Papa Francisco criticou os casais que “não têm filhos”, mas “têm dois cães ou dois gatos”, defendendo que renegar a maternidade/ paternidade “retira a humanidade” à sociedade. E na altura, a deputada do PAN considerou que a declaração do Papa era “lamentável” e que adotar uma criança ou animal é sempre um “ato de amor”.