Ministra Ana Abrunhosa pede apoio a associações do interior: "Critiquem-nos, com educação, elegância, mas não nos fragilizem"

Na política como na vida, Ana Abrunhosa tem um lema: “Não fujo, nem abandono os meus amigos em momentos de dificuldade.” Foi essa mensagem que quis passar no último sábado, num apelo feito no discurso de encerramento da Jornada do Interior, na Covilhã. Perante uma audiência de associações do interior, a ministra da Coesão Territorial pegou no exemplo de declarações recentes da Plataforma da A23 e A25 em sua defesa no alegado caso de incompatibilidades para pedir “força” que reforece a voz daqueles que, em Conselho de Ministros, defendem o interior. É o caso, disse, não só de si própria como da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

