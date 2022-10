Luís Montenegro acusa Governo de “desnorte” e “desleixo” na privatização da TAP

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou esta quinta-feira o Governo de “desnorte, desleixo e irresponsabilidade” em relação ao processo de privatização da TAP, atuação que “não pode passar em claro”.

“Este Governo, há sete anos, escolheu nacionalizar parte do capital da TAP. Escolheu sem estar obrigado a isso por nenhum compromisso anterior” e “escolheu remeter para o Estado o risco da operação que a TAP envolve enquanto operadora de transporte aéreo”, lembrou o líder social-democrata, em Estremoz.

Mas, “agora, sete anos depois, o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas, como se nada se tivesse passado, anunciam a pretensão de privatizar a empresa”, disse Montenegro.

“De facto, isto é de um desnorte, de um desleixo, de uma irresponsabilidade que não pode passar em claro. As escolhas têm consequências e eu quero que os portugueses estejam atentos às consequências das escolhas voluntárias, assumidas, convictas do Governo do PS”, criticou.

O líder social-democrata resumiu desta forma a atuação do Executivo nos últimos anos: o Governo começou por cometer “um crime político e financeiro” com a TAP e agora está a “brincar”.“Não se pode brincar com milhares de milhões de euros dos impostos dos portugueses, das empresas e das famílias portuguesas e fazer de conta que nada se passa”, censurou.

À margem de uma visita a uma quinta produtora de vinhos, no concelho de Estremoz, no âmbito do programa “Sentir Portugal” que está a realizar esta semana no distrito de Évora, Montenegro abordou, em declarações aos jornalistas, a TAP e o respetivo processo de privatização, lembrando que estes assuntos estiveram neste mesmo dia em discussão no Parlamento num debate de urgência pedido pelo PSD.