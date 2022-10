Bloco de Esquerda acusa Marcelo e Costa de darem a mão um ao outro para tentar "lavar" polémicas

As reações às palavras do Presidente da República acerca dos casos de abusos sexuais na Igreja foram quase consensuais entre os partidos, da esquerda à direita. Com duas vozes particularmente notórias e em direções opostas: a do Bloco de Esquerda e a de António Costa. E depois da defesa que o primeiro-ministro veio fazer do Presidente, o Bloco subiu ainda mais o ataque a Marcelo, colando-o ao Governo e associando a solidariedade do primeiro-ministro com o PR às dúvidas que Marcelo tem sobre a lei das incompatibilidades que enviou em nota para o Parlamento. "Uma mão lava a outra"?, pergunta o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, numa publicação nas redes sociais posterior à defesa que Costa veio fazer de Marcelo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler