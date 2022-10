Audiências em Belém: Marcelo acha OE prudente, mas otimista. E não queria abordar abusos, mas polémica foi incontornável

Nas audiências com os partidos em Belém, Marcelo voltou a defender que o Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) é “equilibrado” e “prudente”. Conta com uma folga orçamental que vem deste ano, o que é uma virtude para responder a eventuais riscos. Mas alertou para a necessidade de se estar atento à evolução de todos os indicadores económicos face ao cenário de incerteza mundial.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler