Audições em Belém: Rui Tavares alerta para risco de recessão, PAN pede fim de “asfixia fiscal”

O Presidente da República está esta quarta-feira a ouvir os partidos com assento parlamentar. As audiências, que começam com o Livre e terminam com o PS, foram convocadas como é habitual entre a entrega do Orçamento do Estado e o seu debate parlamentar. Mas além do Orçamento para 2023, a lei das incompatibilidades e as polémicas declarações de Marcelo sobre abusos de menores por membros da Igreja Católica passam pelas declrações em Belém.

PAN fala em “asfixia fiscal” e diz que não vota a favor do OE

Inês Sousa Real foi a segunda líder partidária a reunir com Marcelo Rebelo de Sousa e, à saída, garantiu que, embora tudo em aberto para “análise” da comissão política nacional do partido, o sentido de voto não será “favorável” a esta proposta de Orçamento do Estado.

Sousa Real afirma que “não basta atribuir agora os 125 euros” às pessoas, mas “é fundamental que haja um acompanhamento do mínimo de existência para as famílias neste contexto de crise”, com apoios diretos também para as empresas.

“Não podemos ter um Governo a dar com uma mão às empresas que mais poluem e mais lucram à conta da asfixia fiscal para as pessoas e empresas.” De qualquer forma, promete que o partido não se vai “demitir de apresentar propostas na especialidade”.

Questionada pelos jornalistas sobre se tinha falado com o Presidente da República acerca da intervenção de ontem relativa a abusos de menores, Inês Sousa Real respondeu que isso não foi assunto da reunião, mas reafirmou o entendimento do PAN sobre como este assunto deve ser tratado. “Um caso que fosse era grave, muito grave e repudiável, quanto mais 400! É incompreensível a desvalorização dos abusos sexuais de menores na igreja por parte do Presidente da República”, escreveu a líder do PAN nas redes sociais.





Livre pede “responsabilidade social”

Rui Tavares voltou a manifestar-se esta quarta-feira preocupado com a estratégia do Governo no Orçamento do Estado para 2023 e pediu mais “responsabilidade social” face à inflação. À saída da audiência em Belém, o deputado do Livre, primeiro partido a ser recebido em Belém neste dia em que o Presidente da República ouve todos os partidos com assento parlamentar, reafirmou que está aberto a diálogo, mas que se a estratégia do Executivo não mudar, o partido não poderá votar favoravelmente o documento na generalidade.

“O Governo já se enganou no ano passado, todos nos lembramos quando o Governo dizia que a inflação era temporária. Se os riscos de recessão se vão avolumando na Europa, travar a fundo em plena curva pode significar o descontrolo do carro”, alertou o deputado do Livre, em declarações aos jornalistas à saída da reunião.

Para Rui Tavares, a estratégia de consolidação orçamental pode ser negativa para o défice e a dívida, lembrando que no passado a mesma estratégia conduziu também a uma recessão: “O PS também dizia que a consolidação orçamental na hora errada é mau, espero que o PS não se esqueça. É preciso acelerar um bocadinho.Ou, pelo menos, travar um bocadinho na consolidação”, insistiu.

Defendendo mais medidas para “mitigar” os efeitos face à inflação, deputado do Livre apontou para algumas propostas do partido para o OE2023, como a criação de um passe ferroviário nacional, com vista à diminuição das despesas das famílias, ou a criação de uma lista de edifícios, como antigos quartéis ou prisões, que podem ser destinados para o alojamento de estudantes do Ensino Superior.

Questionado sobre a lei das incompatibilidades, cuja revisão o Presidente da República já pediu ao ao Parlamento, Tavares considerou que todos os partidos devem participar nessa reflexão no Parlamento, pedindo que o PS aja como se não tivesse maioria absoluta. “Espero que o PS participe nesse dabete amplo e ouça todos os partidos e que dê espaço aos outros partidos e faça como se não tivesse maioria absoluta, olhando para todas as propostas pelo seu mérito”, conclui.

A delegação do Livre incluiu cinco elementos: além de Rui Tavares, marcaram presença na reunião Isabel Mendes Lopes, Tomás Cardoso Pereira, Paulo Muacho e Ana Natário, do Grupo de Contacto (direção) e da Assembleia do partido.

