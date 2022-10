Sob fogo, Marcelo corrige duas vezes declaração sobre abusos da Igreja: "infelizmente terá havido números muito superiores em Portugal"

Marcelo Rebelo de Sousa reforçou esta terça-feira que “continuará a promover e apoiar todos os esforços” para apurar as responsabilidades nos casos de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal. “O Presidente da República tomou conhecimento da validação de 424 testemunhos de abusos sexuais na Igreja em Portugal, hoje anunciada pela Comissão criada pela Igreja Católica”, pode ler-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República. O comunicado surge poucas horas depois de Marcelo ter desvalorizado o número de casos validados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja. “Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado”, afirmou o Presidente aos jornalistas esta tarde. Poucas horas, Marcelo tentou emendar a gafe: “O Presidente da República sublinha, mais uma vez, a importância dos trabalhos desta Comissão, muito embora lamente que não lhe tenham sido efetuados mais testemunhos, pois este número não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo Mundo”, lê-se na nota.

Assim, o chefe de Estado volta a lembrar: “vários relatos falam em números muito superiores em vários países, e infelizmente terá havido também números muito superiores em Portugal", acrescentando que “espera que os casos possam ser rapidamente traduzidos em Justiça.”

Mas a emenda não ficou por aqui. Pouco tempo depois da nota escrita, já de noite e à porta do Palácio de Belém, Marcelo sentiu necessidade de entrar em direto na RTP para explicar oralmente a explicação que tinha acabado de dar por escrito: as suas palavras não foram de “desvalorização”.

"Para os milhões de pessoas que contactam com instituições religiosas, católicas, acho curto o número de 400 e tal. Se quer a minha convicção, acho que há muitos mais”, afirmou ao jornalista do canal público, apontando que não compreendia as críticas de que foi alvo durante a tarde, incluindo por parte dos partidos da oposição.

Mais: claramente em contenção de danos, Marcelo voltou a reforçar que “considera qualquer caso muito grave”, lembrou que “não é a primeira vez” que fala no assunto, e rejeitou que a sua fé católica esteja a toldar o seu julgamento no que toca aos abusos na Igreja Católica.

A 4 de setembro, numa entrevista à CNN Portugal, o Papa Francisco disse isto: "Não nego os abusos [sexuais na Igreja Católica]. Mesmo que fosse um só, é monstruoso, porque o padre e a freira têm de conduzir o menino, a menina a Deus e, ao fazerem isso, destroem-lhes a vida."