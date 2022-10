Costa explica-se aos deputados do PS: Nem optimista nem pessimista, Governo tem de ser “referencial de tranquilidade”

O primeiro-ministro e o ministro das Finanças foram esta terça-feira a uma reunião do grupo parlamentar do PS explicar aos deputados como devem vender o Orçamento do Estado para 2023: um orçamento “equilibrado”, onde a maior parte das famílias “vai ver o seu rendimento líquido disponível aumentar”, que aumenta prestações sociais, salário mínimo e pensões acima da inflação e que prima pela “prudência”, sendo que “prudência não é austeridade”. Um orçamento que tem o conforto de ter o carimbo dos patrões e da central sindical UGT, para provar a todos que “enquanto houver estrada para andar” a maioria vai dialogar.

