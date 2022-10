Moedas escreveu ao Governo a defender vereador

Carlos Moedas escreveu à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a defender Ângelo Pereira, vereador da equipa que lidera a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a propósito do “pedido de exceção” para uma festa na Tapada da Ajuda durante o estado de alerta do último verão. “O senhor vereador não praticou qualquer ato administrativo de autorização à realização do evento”, lê-se no ofício, a que o Expresso teve acesso.

Uns dias depois de o enviar ao Governo, e embora com menos detalhe, Moedas escreveu também aos vereadores da autarquia que tinham pedido esclarecimentos (PCP, BE, Livre e vereadora independente). Entre os argumentos, repetiu um acima dos outros: a Tapada da Ajuda é propriedade do Estado, sob administração do Instituto Superior de Agronomia (ISA), “a quem compete autorizar qualquer atividade” no espaço. A intervenção da CML, com luz verde do vereador Ângelo Pereira, “resumiu-se à avaliação do risco e emissão de um parecer técnico”.