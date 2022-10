Dois dedos na testa, interrupções e apelos à calma: Chega isolado na castração química de pedófilos

O Chega viu hoje rejeitado o seu projeto para a introdução da castração química como pena para crimes de violação e abuso sexual de crianças, com votos contra das restantes bancadas, que defenderam a inconstitucionalidade da medida.

O projeto do Chega foi criticado por todos os partidos, da esquerda à direita, que acusaram o Chega de insistir numa proposta inconstitucional e defenderam que esta medida não resolve esta problemática nem protege as vítimas.

Durante o debate houve sucessivas trocas de apartes entre a bancada do Chega e as restantes, que levaram o presidente da Assembleia da República a pedir, por várias vezes, aos deputados que respeitassem as intervenções.

“Insisto em pedir silêncio. Quem crê ter por si o conforto da razão, escusa de tentar com vozearia impedir os outros de apresentarem os seus argumentos”, alertou.

Augusto Santos Silva chamou também a atenção do líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, para que se evitassem “gestos que são ofensivos para as outras pessoas”, depois de o deputado Pedro Frazão ter encostado dois dedos indicadores à testa, repetindo o gesto que levou à demissão do antigo ministro socialista Manuel Pinho.