Costa e oposição juntos a desvalorizar avisos de Marcelo

“Há um ditado português que diz que quem cala consente, mas o que o sr. Presidente tem feito é demonstrar que quem fala consente”, diz ao Expresso Rodrigo Saraiva, líder parlamentar do Iniciativa Liberal, que logo na Praça do Município foi crítico do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nas comemorações dos 112 anos da República.

O Presidente fez um discurso com vários avisos sobre a qualidade da democracia, vincando que há “fragilidades”, “abusos” e “omissões”, mas também que existem hoje instrumentos de fiscalização e de exigência que não existiam há 100 anos. E escolheu fazer uma reflexão a partir de 1922, ano da marcha sobre Roma que levou à subida ao poder de Benito Mussolini e em que a República em Portugal também enfrentava os desafios exigentes do pós-guerra e do pós-pandemia da gripe espanhola. Desafios a que não conseguiu responder, levando ao golpe de 1926.