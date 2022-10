Taxa máxima de IRS de 15% até aos 35 anos, descida do IRC para 19%: O que propõe o PSD para o OE2023

Quatro dias antes da entrega da proposta do Orçamento do Estado (OE2023) no Parlamento, o PSD deu esta quinta-feira a conhecer as suas propostas. Um pacote de medidas, com um “valor superior a mil milhões de euros” segundo o líder parlamentar, que visam apoiar as famílias e as empresas no atual contexto e que incluem a redução do IRS até ao sexto escalão, a subida do Indexante de Apoios Sociais (IAS) à taxa de inflação e a redução do IRC para 19%.

