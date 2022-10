Presidente da junta de Alcântara e Marta Temido lideram lista única à concelhia do PS em Lisboa

Uma lista encabeçada pelo presidente da Junta de Alcântara, Davide Amado, que tem como número dois a ex-ministra da Saúde Marta Temido é a única candidata à concelhia de Lisboa do PS nas eleições que decorrem sexta-feira.

Além de Davide Amado, atualmente no terceiro e último mandato como presidente da Junta de Alcântara, em Lisboa, e de Marta Temido, estão na lista “Afirmar e Mobilizar Lisboa” vários presidentes de freguesias de Lisboa e também a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, num lugar “simbólico”, tal como o atual presidente da concelhia, Sérgio Cintra, que decidiu não se recandidatar à liderança.

“O último ano mostrou que os ‘novos tempos’ são de estagnação, retrocessos e de desresponsabilização permanente. Lisboa, enquanto for governada por esta direita, será sempre uma cidade apenas para alguns, marcada pelo desleixo e falta de cuidado e sobretudo pela confrangedora falta de conhecimento dos problemas e necessidades de Lisboa e dos lisboetas”, afirmou Davide Amado, nas redes sociais da candidatura.

O autarca compromete-se a continuar o trabalho do PS “de oposição camarária responsável, consciente, construtiva e rigorosa” e a “afirmar Lisboa como uma cidade de futuro com ambição, estratégia, rigor e compromisso político” com os eleitores.

As eleições para a concelhia de Lisboa da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS decorrem na sexta-feira entre as 18:00 e as 22:00.