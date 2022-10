Orçamento para 2023. Iniciativa Liberal vai insistir no desagravamento de vários impostos

O líder da Iniciativa Liberal (IL) disse esta terça-feira, em Coimbra, que o partido vai apresentar cerca de uma dúzia de propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2023, que visam o desagravamento de vários impostos.

No encerramento das Jornadas Parlamentares, João Cotrim Figueiredo anunciou que os liberais vão apresentar propostas de âmbito fiscal e continuar a insistir na taxa única do Imposto sobre Rendimentos Singulares (IRS).

"Ao nível fiscal, vai também haver proposta de eliminação da dupla tributação, redução de taxas, simplificação de procedimentos, principalmente dos que vivem do rendimento do trabalho, e, desta vez, vamos dar particular atenção a situações que ficam sempre nas franjas, como são o caso dos trabalhadores com profissões liberais", antecipou o deputado.