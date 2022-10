A escola "não está a servir bem, nem as crianças, nem os professores", diz Carla Castro, deputada da IL

A Iniciativa Liberal (IL) defendeu esta terça-feira a necessidade de se colocar o aluno e os professores no centro das decisões relacionadas com as escolas, privilegiando-se os estabelecimentos de ensino com bons projetos, independentemente de serem públicos ou privados.

“O mais relevante não é saber se é escola pública ou privada, é saber que projeto é que tem. A escola neste momento não está a servir bem, nem as crianças, nem os professores e temos que mudar o paradigma”, sustentou a deputada da IL, Carla Castro.

Depois de o grupo parlamentar da IL ter visitado dois estabelecimentos de ensino da cidade de Coimbra, Carla Castro sublinhou a necessidade de se colocar o aluno e o professor no centro das decisões que se tomam em relação às escolas.

“O que deve ser diferenciador não é a posse da escola, não é se é público ou privado. É o acesso à educação: a uma boa educação”, acrescentou.

Aos jornalistas, a deputada da IL lamentou que sejam alocados “poucos recursos” ao ensino profissional, quando “os países mais desenvolvidos têm uma via profissionalizante bastante forte”.

“O que nós vemos é que há projetos de grande qualidade, mas há ainda muita discriminação. Discriminação essa, por exemplo, em relação aos manuais gratuitos, em que o ensino profissional não é abrangido”, apontou.

Carla Castro garantiu ainda que a IL vai continuar a apresentar propostas para a educação, em todos os ciclos de ensino.

“Ao nível do desempenho, da autonomia, da descentralização e de funcionamento transversal”, concretizou.

As primeiras jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal arrancaram segunda-feira em Coimbra, sob o lema “Crescer em Portugal” e com enfoque especial nos problemas da educação.

A sessão de encerramento está agendada para as 18:00 e estará a cargo do presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo.