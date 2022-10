Mudar a lei para impedir que familiares recorram a fundos seria "supressão de direitos", diz ministra da Coesão

Um, não cometeu nenhuma "ilegalidade". Dois, só mudando a lei se impediria que a empresa do marido da ministra, que tutela vários programas de fundos comunitários, fosse impedida de concorrer a dinheiros europeus. Três, mudar a lei daria, no entender da ministra, um sinal errado sobre os direitos disponíveis a todos os portugueses e ampliaria o clima de suspeição já existente em torno da classe política. É assim que a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, se defende das críticas ao caso que rebentou na semana passada e sobre o qual se recusou a responder numa audição no Parlamento, tendo inclusive chorado perante os deputados.

