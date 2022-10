Luís Montenegro ‘entalado’ entre o Chega e o PS

Não foi uma semana fácil para o presidente do PSD. Em dois dias consecutivos, Luís Montenegro viu-se obrigado a desmentir uma aproximação ao Chega e ficou comprometido com a solução que vier a ser adotada para o novo aeroporto. No debate parlamentar desta quinta-feira com o primeiro-ministro, António Costa aproveitou a situação. Dirigindo-se a André Ventura, ironizou: “Ainda não conseguiu que o PSD lhe desse os votos suficientes para eleger um vice na Assembleia da República (AR) e já sonha com os votos deles para ser primeiro-ministro.” E atirou sobre o PSD, dizendo que “quem normaliza partidos” como o Chega “acaba por ser liderado por eles”.

Tudo começou com um e-mail enviado pelo líder da bancada social-democrata na manhã de quinta-feira da semana passada, horas antes de uma votação condenada à partida. Numa decisão concertada com o líder do PSD, Joaquim Miranda Sarmento instava os seus deputados a votarem a favor de Rui Paulo Sousa, o terceiro nome indicado pelo Chega para a vice-presidência da AR. No dia seguinte, Montenegro, acompanhado pelo vice-presidente Miguel Pinto Luz, reuniu-se com o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas para se fechar um primeiro acordo sobre o aeroporto. Também neste dossiê o desconforto tem-se feito sentir numa surdina cada vez mais ruidosa. “Montenegro sempre foi muito crítico de Rui Rio por causa de acordos com o PS. E uma das primeiras coisas que faz é um acordo com o PS”, aponta ao Expresso uma fonte do grupo parlamentar.