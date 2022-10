Aviso sobre o Chega ou CDS? Miguel Albuquerque ameaça expulsar "quem fizer confusão" no PSD/Madeira

Com as eleições regionais na Madeira a um ano de distância e com a probabilidade de vir a precisar do apoio do Chega para formar Governo, o líder do PSD/Madeira, lançou este domingo um aviso musculado para as vozes críticas que possam vir a surgir. Mesmo sem falar do partido de André Ventura, Miguel Albuquerque reafirmou que o partido vai disputar as eleições legislativas regionais em 2023 coligado com o CDS-PP e alertou que "quem fizer confusão" será expulso.

"Quem quiser confusões aqui dentro [PSD/Madeira] vai para o olho da rua", declarou Miguel Albuquerque no discurso de encerramento do XXIV Congresso Regional da JSD madeirense. Uma fonte do PSD regional diz ao Expresso que estas declarações terão mais a ver com o facto de o partido ir em coligação pré-eleitoral com o CDS, porque algumas vozes se têm manifestado contra essa opção, do que com o Chega.

Em todo o caso, o primeiro teste à liderança de Luís Montenegro serão as regionais da Madeira em setembro de 2023, não só por causa do resultado que o partido possa obter, mas sobretudo devido à política de coligações. Há uma grande probabilidade de a coligação PSD/CDS vir a precisar do apoio de um terceiro partido, e Miguel Albuquerque nunca se opôs a uma coligação com a extrema-direita, e já chegou a dizer em entrevistas que isso é normal na Europa. Será o momento “Rio nos Açores” de Luís Montenegro, que na última semana chegou a apelar à escolha de um vice-presidente da Assembleia da República do Chega.

Um alto quadro do PSD diz ao Expresso que as eleições na Madeira serão “o momento definidor” de Luís Montenegro na relação com André Ventura, e que pode ser também definidor para o futuro do partido. A aceitação ou não de um apoio do Chega por parte do PSD será um tema central na campanha madeirense - e assunto nacional - e parte de uma eventual estratégia de ir “normalizando” a direita radical, para ser mais aceitável no futuro.

“Tudo o que sejam coligações no sentido de derrotar a esquerda em Portugal são bem vindas”, disse Albuquerque numa entrevista à Renascença em agosto de 2020, onde enfatizou que “não veio mal nenhum ao mundo” quando vários partidos da direita europeia se coligaram com a extrema-direita. E agora têm a experiência de Itália para acompanhar.

Nesta reunião da juventude social-democrata insular em que Albuquerque discursou, o deputado madeirense Bruno Melim foi reeleito para um terceiro mandato como presidente da JSD/Madeira, no âmbito do congresso regional desta estrutura do partido.

Para o também presidente do Executivo Regional (PSD/CDS), é necessário “garantir a unidade do partido, cumprir escrupulosamente o Programa de Governo e trabalhar, com humildade e sem triunfalismos, para as vitórias que se pretendem alcançar, a primeira das quais já em 2023”.

Miguel Albuquerque insistiu que o PSD se vai apresentar “em coligação e para ganhar, de forma contundente, em nome da estabilidade e do progresso que têm sido palavra de ordem e do alargamento da autonomia, num partido que está forte, ativo e que apresenta todas as dinâmicas necessárias para prosseguir o seu rumo vencedor, num trabalho que é para levar a cabo ouvindo e ganhando a confiança dos madeirenses“.

O responsável salientou que o PSD/Madeira “sabe, exatamente, o que quer e para onde é que vai, contra uma oposição fragmentada, reverente a Lisboa, sem estratégia para o futuro, que não sabe governar – como se viu na Câmara do Funchal – e que só sabe fazer propaganda sem conteúdo, o que cansa e não passa de mera ilusão”.

O líder social-democrata madeirense recordou as cinco vitórias consecutivas obtidas pelo partido desde 2019, apontando que o PSD/Madeira “tem cumprido todos os objetivos a que se propôs”.

“O nosso programa de Governo será cumprido mesmo com o esforço que vamos fazer ao disponibilizar um pacote suplementar de apoio para fazer face ao aumento do custo de vida e à guerra na Europa”, realçou.

Miguel Albuquerque sustentou que ser militante do PSD/Madeira representa ser “autonomista convicto e perceber que, acima de tudo, está a defesa dos interesses dos madeirenses”, defendendo que “na Madeira são os madeirenses que mandam”.

Apelou aos elementos da JSD madeirense que “continuem a liderar novas causas e a estar na dianteira da evolução, a nível nacional”.

Bruno Melim foi o subscritor da única moção de estratégia global subordinada ao tema "Agarrar o futuro", venceu as eleições para a liderança da JSD insular em 2018 e 2020, e foi reconduzido no cargo sem qualquer concorrência.