Bloco usa carrinhos de supermercado mais vazios para pedir subida de salários e pensões

O BE quis "fazer um desenho para ver se o Governo percebe" que os bens essenciais estão mais caros, utilizando para isso carrinhos de compras cada vez mais vazios, e defendeu a subida de salários e pensões.

O partido organizou ações, este sábado, em vários pontos do país com o mote "combater a inflação", uma das quais em Lisboa, junto a um supermercado Pingo Doce, na qual participou a coordenadora, Catarina Martins.

Foram colocados três carrinhos de compras à porta da loja, para representar o que era possível comprar em 2020 (o carrinho mais cheio), em 2021 (um pouco mais vazio) e este ano (ainda mais vazio). Atrás desses carrinhos, uma faixa onde se lia "demais é demais"; "taxar lucros abusivos, controlar preços, aumentar salários".

A coordenadora do Bloco de Esquerda apelou ainda ao Governo para que "ouça o país" antes de apresentar o Orçamento do Estado para o próximo ano e considerou que a ideia da maioria dialogante "ficou enterrada logo no início".

"A ideia da maioria dialogante como viram não tem nenhuma credibilidade, ficou enterrada logo no início como aliás sempre dissemos que assim seria. Mas é preciso ouvir o país, é preciso ouvir quem está desesperado porque o seu salário e a sua pensão está estagnado e os preços não param de subir", afirmou Catarina Martins.