Seis meses de Governo. Mais dois ministros em xeque e o PSD no bolso

António Costa bem tinha avisado os deputados, com um certo toque de saudosismo, que os tempos agora eram outros: com maioria absoluta, a “pancada” vem de todos os lados. “Quando não temos maioria levamos pancada de um lado e somos tolerados do outro, mas quando temos maioria levamos pancada de todos os lados”, disse na abertura das jornadas parlamentares do PS.

A declaração parecia um resumo deste Governo: em seis meses, são mais os governantes que estão debaixo de fogo do que os que escapam a polémicas, conflitos de interesse e desautorizações. E são já oito os ministros que o PS tem protegido no Parlamento, evitando audições pedidas pela oposição. Ou nove, contando com a tentativa de uma deputada socialista de apagar dos registos a parte mais sensível da audição desta semana da ministra da Coesão e do Desenvolvimento Territorial. Em causa está a notícia do jornal “Observador”, de que duas empresas detidas pelo marido da ministra Ana Abrunhosa beneficiaram de fundos europeus, deixando a descoberto um eventual conflito de interesses por se tratar da ministra que tutela as entidades responsáveis pela gestão dos fundos (as CCDR).