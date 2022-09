Discurso de Montenegro e artigo de Cavaco: descubra as diferenças (se conseguir)

Para Luís Montenegro, o Governo está “à deriva” e não tem “liderança” nem “norte”. Para Cavaco Silva, o Governo está “desorientado” e a “navegar à vista”. O diagnóstico do líder do PSD e do ex-Presidente da República sobre o Executivo de António Costa é coincidente, como foi coincidente a hora a que o artigo que Cavaco Silva assina na edição desta sexta-feira do “Público” foi dado a conhecer. Ainda decorria o Conselho Nacional desta quinta-feira, que arrancou com um discurso de Montenegro aberto à comunicação social, quando o jornal antecipou na sua edição digital o artigo do ex-chefe de Estado.

