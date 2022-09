Costa falha cerimónia do 5 de outubro por "motivos pessoais". Mariana Vieira da Silva substitui

António Costa vai falhar a cerimónia de comemoração da Implantação da República por “motivos pessoais”, confirmou o Expresso junto do gabinete do primeiro-ministro depois de a notícia ter sido avançada pelo jornal Observador. É a ministra da Presidência e número dois do Governo, Mariana Vieira da Silva que vai representar o Governo.

A cerimónia do 5 de outubro é marcada pelo discurso do Presidente da República e do presidente da câmara de Lisboa, sendo que o representante do Governo não discursa. Será a estreia de Carlos Moedas nesse papel, uma vez que no ano passado já tinha marcado presença, mas a convite de Fernando Medina por ter vencido as eleições uns dias antes. A posse de Moedas só aconteceu a18 de outubro.

É a segunda vez que António Costa falha a cerimónia oficial do 5 de outubro, tendo falhado em 2019 mas por motivos diferentes: feriado calhou no dia anterior às eleições legislativas, pelo que o primeiro-ministro e candidato optou por não estar presente.

Também no dia 10 de junho deste ano, dia de Portugal e das comunidades, António Costa viu-se forçado a cancelar a sua presença nas celebrações por “motivos de saúde”. Desta vez, a informação revelada à comunicação social cinge-se apenas a “motivos pessoais”.

No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a ocasição do discurso do 5 de outubro para apelar a um país mais “justo, mais inclusivo” e para voltar a pressionar o Governo a agarrar a oportunidade do novo quadro de fundos europeus e a entrar no novo ciclo económico pós-pandemia “nos primeiros” lugares da Europa, e não na cauda.

Meses antes de a Europa entrar numa guerra e numa crise energética e inflacionista de dimensões incertas, Marcelo pedia ao Governo que aproveitasse “os meios de financiamento adicionais com rigor, eficácia e transparência”. “Falhar a entrada a tempo é perder, sem apelo nem agravo, uma oportunidade que pode não voltar mais”, dizia na altura, com António Costa e Fernando Medina a ouvir.

Portugal tem “nos próximos anos uma ocasião única e irrepetível de reconstruir destinos, refazer esperanças, renovar sonhos”, continuava Marcelo. “A pensar em todos os portugueses, e desde logo nos que mais desesperam e, neles, nos mais jovens, que são quem mais sofre se essa ocasião passar ao nosso lado sem a assumirmos, não a podemos perder, não a vamos perder”, disse.