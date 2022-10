Ninguém quer saber da sucessão no PS

A possibilidade de António Costa ir ocupar um cargo europeu é uma hipótese a que nem o aviso de Marcelo Rebelo de Sousa pôs fim. Os portugueses “deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem”, afirmou o Presidente na posse do Governo, onde referiu que não podia haver mudança de caras a meio: “Agora que ganhou, e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza que Vexa sabe que essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições não pode ser substituída por outra a meio do caminho. É o preço das grandes vitórias inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas.”

Passados seis meses, a grande maioria dos portugueses — 64 % dos inquiridos — considera que Costa tem de cumprir o seu mandato de primeiro-ministro até ao fim. Mas um quinto — 20% — acha que deve aceitar um cargo europeu, ainda que isso, a cumprir-se o aviso de Marcelo, implique eleições antecipadas. Os que defendem que Costa tem de ficar até ao fim são mais dentro do eleitorado socialista — 80% —, enquanto no eleitorado do PSD descem para 54%.