Duzentos e quarenta eleitos deixaram os cargos que assumiram há um ano nas autárquicas

As eleições autárquicas decorreram a 26 de setembro de 2021 e, desde então, já saíram dos cargos 240 eleitos. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Administração Interna ao jornal “Público”, o Partido Socialista foi o que substituiu mais autarcas.

A 26 de setembro foram eleitas 35.969 pessoas para as autarquias, ou seja, perto de 0,7% já não ocupam os cargos um ano depois. Apenas um presidente de câmara renunciou ao cargo: Miguel Alves. O autarca de Caminha é agora secretário de Estado adjunto do Conselho de Ministros. No entanto, Miguel Alves não entra, ainda, nos 240 que renunciaram aos mandatos.

Verifica-se, também, que os homens são os que mais abandonam os cargos. Dos 240 eleitos que renunciaram, 143 eram do sexo masculino e apenas 93 do sexo feminino. Os homens continuam, no entanto, a ser aqueles que detêm mais cargos de poder: apenas 39% dos autarcas eleitos em funções - já depois das substituições - são mulheres.