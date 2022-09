IL promove 1.º Encontro Nacional da Juventude na Nazaré

A Iniciativa Liberal (IL) vai realizar a 1.ª edição do X´IL - Encontro Nacional da Juventude no próximo fim de semana, na Nazaré. A iniciativa dos liberais, que decorre entre 30 de setembro e 2 de outubro, discutirá temas como a mobilidade social, sustentabilidade, Europa e democracia.

Entre os oradores, encontram-se Álvaro Beleza, médico socialista e presidente da SEDES (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social); Cecília Meireles, ex-vice-presidente do CDS-PP; Margarida Balseiro Lopes, ex-presidente da JSD e atual vice-presidente do PSD e Rita Saias, ex-presidente do Conselho Nacional de Juventude e consultora para a Juventude do Presidente da República.

Será o líder da IL, João Cotrim de Figueiredo, a dar as boas-vindas aos participantes ao início da noite de sexta-feira, seguindo-se a intervenção de Emil Kirjas, ex-secretário-geral da Liberal Internacional e vice-presidente nominal, sobre o tema “Liberalismo na Europa".

Durante os três dias do evento, os vários painéis contarão também a participação dos deputados da IL, da deputada municipal da IL Angelique da Teresa, assim como a chefe de gabinete do Grupo Parlamentar da IL, Leonor Dargent.

Pelo meio, os participantes serão também desafiados para o “Púlpito Liberal”, tendo a oportunidade de simular uma intervenção na Assembleia da República (AR). Uma iniciativa dirigida aos jovens, que foram definidos em 2019 como o público-alvo do partido.