PSD nomeia coordenador autárquico para consultor parlamentar por 4150 euros mensais

O PSD nomeou o coordenador autárquico e presidente da Comissão Política Distrital de Viseu, Pedro Alves, para consultor do grupo parlamentar do partido. De acordo com um despacho a que o Expresso teve acesso, o ex-deputado ganhará 4150 euros mensais. A nomeação é já do conhecimento de alguns deputados e está a causar desconforto na bancada social-democrata.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler