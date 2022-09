Montenegro diz-se “solidário” com ministro da Economia, “triturado pela máquina socialista”

O presidente do PSD enviou dos Açores “uma palavra de solidariedade” com o ministro da Economia. A declaração provocou risos entre a plateia que assistia ao jantar-conferência que encerrou o 1º Encontro Interparlamentar do partido em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Mas Luís Montenegro declarou esta quinta-feira estar a falar “francamente”. Vem isto a propósito de o ministro António Costa Silva ter considerado que seria “extremamente benéfica” uma redução transversal do IRC, apenas para ir sendo desautorizado por colegas do Governo. “Nós não nos conhecemos”, prosseguiu Montenegro, mas a palavra de solidariedade é na “substância” e na “forma”.

“Solidariedade na substância porque nós concordamos com ele na necessidade de baixar a carga fiscal sobre as empresas para tornar o investimento mais atrativo”, começou por justificar. “E também solidariedade na forma porque, sendo ele uma personalidade independente que aceitou ir para um governo, ainda por cima monocolor e de maioria absoluta, estar a ser triturado pela máquina socialista, merece, do ponto de vista democrático, mesmo dos seus adversários, como é o nosso caso, uma palavra de solidariedade – e coletiva”, acrescentou, entre aplausos.

Para Montenegro, é “verdadeiramente notável” que depois de o ministro se pronunciar tenham vindo “um ministro – por acaso, o das Finanças –, dois secretários de Estado, incluindo o da própria Economia, e o líder parlamentar do PS” desautorizá-lo “em público”. E logo quem é “o detentor da batuta da política económica”.

Dizendo-se consciente de que isto poderá ser lido como “cinismo” ou “hipocrisia política”, o líder do PSD garantiu que não é disso que se trata. “Não vi até hoje ninguém ser solidário com o ministro da Economia. Discordo dele em muitas coisas e discordo da política global que tem para o país, mas sou solidário nesta medida em particular”, insistiu. “E também porque acho que não é justo que dentro de um governo se trate assim quem tem a autoridade, cada vez mais colocada em causa, para conduzir a política económica.”