Sondagem SIC/Expresso: pacote de ajuda do Governo desagrada, mas não tanto aos pensionistas

Há três semanas que a oposição critica reiteradamente o Governo por se preparar para fazer um corte no valor-base das pensões a partir do próximo ano, há três semanas que no mundo mediático se critica a forma que o Governo escolheu para aliviar os pensionistas do aumento da inflação, ou o modo como o anunciou. Mas, se as medidas anunciadas por António Costa para aliviar o impacto da inflação na vida das famílias, aprovadas agora pelo Parlamento, não merecem aplauso da maioria dos portugueses, elas também não parecem ter melindrado particularmente os eleitores socialistas, ou sequer os pensionistas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler