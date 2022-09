PCP prepara mudança: reforça direção e valoriza "novos protagonistas"

A Conferência Nacional do PCP, marcada para o próximo mês de novembro, já tem uma moção estratégica que, esta semana, foi divulgada para discussão em todas as estruturas de organização de base do partido. O texto assume “dificuldades, insuficiências e atrasos” na linha seguida - que, só no último ano, conduziu o partido a dois desaires eleitorais consecutivos - abrindo a porta à necessidade de “reforço das estruturas de direção”, incluindo a direção nacional do partido. Nem uma linha sobre a substituição do secretário geral, mas a ideia de que são precisas mudanças internas para enfrentar um quadro político “negativo” dá um sinal claro de que há alterações à vista.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler